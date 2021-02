Biographie

Chanteur espagnol connaissant le plus grand succès commercial de tous les temps, Alejandro Sanz se bâtit dans les années 90 une réputation de machine à faire des tubes dans son pays natal, et à la fin de la décennie, sa communauté de fans devient internationale lorsque son style va au-delà des ballades romantiques et qu’il commence à collaborer avec d’autres superstars de langue latine, notamment Shakira. Compositeur talentueux au physique séduisant, Sanz acquiert une immense popularité dès son premier album, Viviendo de Prisa (1991), qui se hisse en première place des classements espagnols. Ce n’est qu’après la sortie de plusieurs albums, avec Más (1997), qu’il s’introduit sur le marché international. © Jason Birchmeier /TiVo