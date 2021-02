Biographie

Née à Nevada City en Californie, Alela Diane reçoit son amour de la musique de ses parents. Très jeune, elle commence donc à jouer et à composer. Après un bref passage à l'université, elle arrête ses études pour se consacrer à la chanson. Elle s'oriente rapidement vers un style folk, voire psyché-folk, où l'on sent l'influence d'artistes comme Nick Drake et Vashti Bunyan. En 2004, elle autoproduit son premier album, The Pirate's Gospel. Son succès lui permet de le ressortir deux ans plus tard : la critique comme le public sont au rendez-vous. Vient alors To Be Still en 2006 (dont le morceau Take Us Back apparaît dans le dernier épisode du jeu vidéo The Walking Dead!). En 2008, elle participe avec les Headless Heroes à la réalisation d'un album de reprises folk intitulé The Silence Of Love, qui la fait sortir de son cadre instrumental habituel, sur lequel elle revisite notamment des titres de Jesus & Mary Chain, Daniel Johnston, Nick Cave et Vashty Bunyan. En 2011 sort Alela Diane & Wild Devine. En 2013, c'est un vrai comeback qu'opère Alela Diane en restant fidèle à ses premières amours, la maturité en plus, avec l'album About Farewell.En 2018, la songwriteuse troque sa guitare acoustique pour un grand piano sur lequel sont nées les chansons de Cusp, cinquième album d’une femme décidée à faire un bilan tant personnel qu’artistique... Son rapport à la féminité mais aussi son regard sur la maternité (sur Song For Sandy, Alela Diane rend hommage à Sandy Denny, grande déesse du folk britannique des sixties au sein de Fairport Convention qui mourut à seulement 31 ans peu de temps après être justement devenue mère) ou sur ses contemporains (Emigré sur la crise des migrants) nourrissent un disque d’une rare densité littéraire. Musicalement, son habituelle sensibilité mélodique et son approche épurée du folk se mêlent à un instrumentarium plus sophistiqué qu’à l’accoutumée. De quoi évoquer Carole King, Joni Mitchell et les grands noms de la scène de Laurel Canyon. De charismatiques influences qui ne bâillonnent pas pour autant l’originalité du style d’une Alela Diane plus maîtresse de son art que jamais... © CM/Qobuz