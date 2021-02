Biographie

D'origine italienne, Alessia Caracciolo est née le 11 juillet 1996 à Brampton (Ontario) au Canada. A l'instar de nombreux talents des années 2000 et 2010, elle acquiert une première notoriété en postant des vidéos de ses reprises acoustiques de tubes du moment sur internet. Signée en 2015 par le label Def Jam, Alessia Cara ne tarde pas à faire parler d'elle et de son R&B urbain. Son single « Here » ouvre la voie en mai 2015, tandis que son EP Four Pink Walls s'invite dans le classement des albums du Billboard en aout. La notoriété internationale suit rapidement, « Here » faisant son apparition dans les classements français après qu'Alessia Cara soit apparue sur les plateaux télévisés hexagonaux en septembre 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019