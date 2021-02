Biographie

Alessandro Lindblad, plus connu sous le nom d'Alesso, est un DJ et producteur de musique électronique suédois qui entame sa carrière et obtient une exposition importante grâce à des remixes pour Tiësto, Swedish House Mafia ou Avicii. Son remix du "Pressure" de Nadia Ali en 2011 est l'un des titres les plus importants de la scène cette année-là et dès 2012, il commence à envahir les ondes de MTV à la BBC et impose son single "Calling (Lose My Mind)". Suite à une série de singles et maxis, Alesso livre son premier opus en 2015, Forever, bénéficiant de nombreux featurings signés Tove Lo, Calvin Harris ou OneRepublic. © TiVo