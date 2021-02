Biographie

Un œil pointé droit devant, l’autre dans le rétro, il fait de la chanson moderne comme on en réalisait au temps jadis... Alex Beaupain n’est pas un chanteur moderne faisant de la chanson moderne. Il fait de la chanson. Point. Il est né dans les salles obscures mais a grandi dans nos oreilles. Depuis quelques années, Beaupain est surtout devenu chanteur à part entière. Et non juste « le mec des musiques des films de Christophe Honoré »… Une certitude sur Pourquoi battait mon cœur paru en 2011 et qui s’amplifie avec Après moi le déluge, son quatrième album sorti en 2013.Cette courbe ascendante croise celle d’une mélancolie qui fléchit. Il a beau se mettre à nu, autopsier ses malheurs, dépecer ses amours, il y a désormais une légèreté viscéralement pop chez Beaupain. Même s’il est plus aisé d’écrire sur la mouise que sur le bien-être, et si le Diable est un personnage artistiquement plus rentable que Dieu, l’auteur d’Après moi le déluge a enfin trouvé un équilibre jouissif entre ses passions et ses démons, ses idoles et ses envies.Étonnement, cet album de 2013 fleurait bon les années 70 et 80 au point qu’on croirait croiser les fantômes de Souchon, Chamfort, Delpech… En 2016 avec Loin, Alex Beaupain s’impose davantage comme le plus vieux des jeunes chanteurs d'ici, brillant metteur en son de ses petits maux et orfèvre doué d’un art à la française assez éternel pour ne pas dire intemporel... © MZ/Qobuz