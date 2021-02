Biographie

Le Milanais Alex Guesta est dans le circuit de la dance depuis le début des années 2000. Après avoir écumé les clubs italiens où il développe un show qui inclut des percussions sur scène, il sort sa première production en 2007. En 2009, son remix de « Lethal Industry » est plébiscité par Tiësto, tandis que son titre « We'll Be Free » rencontre un succès certain. Son remix de « Ready or Not » de The Fugees passe en 2011 plusieurs mois parmi les dix meilleurs titres du site spécialisé Beatport. Sorti sur le label d'Armin van Buuren son titre « Ran Tam Tam » fait le tour de l'Europe en 2012 et consacre Alex Guesta parmi les noms qui comptent. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015