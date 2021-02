Biographie

Celle qu’on compare à Janis Joplin ou Amy Winehouse est décidément talentueuse ! Originaire de l’île aux nuages, Alex Hepburn grandit à Londres puis dans le sud de la France lorsqu’à seize ans, elle décide de quitter l’école pour se consacrer entièrement à la musique dans laquelle elle cautérise sa douleur. Elle se fait peu à peu connaître par ses publications sur la toile. Portée par son single Bad Girl, elle collabore à un concert de Bruno Mars. Le public découvre alors la chanteuse autodidacte à la voix brisée qui part travailler avec les producteurs Jimmy Hogarth et Blair Mackichan. Un an plus tard, la jeune femme sort son premier disque éponyme puis Together Alone en 2013. Le succès de l’opus ne se fait pas attendre et l’artiste part en tournée en 2014. Avec sa soul teintée de rock, la chanteuse se situe dans la veine d’une Janis Joplin à la voix puissante et éraillée et marche dans les pas de son aînée. © TDB/QOBUZ