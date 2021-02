Biographie

Alex Nevsky est né sous une bonne étoile. Celle qui illumine la paisible ville de Granby, lieu de mélomanie emblématique où il a fait ses premières armes, d’abord à l’École nationale de la chanson et, ensuite, au Festival international de la chanson. Ses premiers amours pour le hip-hop l’ont aidé à se bâtir une signature pour le moins distinctive, où les rythmes frappants et précis rejoignent les rimes qui sonnent, les airs qui fédèrent et les mélodies qui restent en tête. Révélé en 2010 avec Delune à l’aube, premier album qui lui a permis de décrocher le titre convoité de Révélation Radio-Canada, Nevsky a pris son envol trois ans plus tard avec Himalaya mon amour, un succès critique et populaire qui lui a valu plusieurs Félix (notamment dans les prestigieuses catégories de l’interprète masculin et de la chanson de l’année). En 2016, sa carrière prend un tournant significatif. En plus de faire le saut dans l’un des mythiques fauteuils rouges de La Voix Junior, ce qui le mènera à la production originale deux ans après, l’artiste charismatique confirme sa place parmi les auteurs-compositeurs-interprètes québécois les plus reconnus de sa génération avec Nos Eldorados, un troisième effort à la réalisation impeccable. Dès lors, c’est avec le souci de se réinventer constamment qu’Alex Nevsky bâtit sa réputation. Sorti au mois de novembre, Chemin sauvage est son album le plus éclaté et le plus audacieux à ce jour.