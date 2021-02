Biographie

Né à Moscou en 1973, Alexander Melnikov commence ses études de musique à l'âge de six ans et les achève en 1997 avec son Prix obtenu au Conservatoire Tchaïkovski, dans la classe de Lev Naumov. Régulièrement invité par Sviatoslav Richter à participer aux Nuits de décembre de Moscou et au festival de La Grange de Meslay, il seperfectionne ensuite avec Elisso Virssaladze à Munich.De 2000 à 2002 il fait partie du programme BBC New Generation Artists.Il se produit régulièrement en soliste dans les grandes salles, les festivals internationaux et avec les plus prestigieux orchestres. Il accorde une place essentielle à la musique de chambre, que ce soit son duo avec Isabelle Faust ou encore avec Vadim Repin, Natalia Gutman, Yuri Bashmet, Alexander Roudine, Pieter Wispelwey, Jean-GuihenQueyras, Truls Mørk ou avec d'autres pianistes comme Andreas Staier, Boris Berezovsky et Alexei Lubimov. Il se produit régulièrement au pianoforte avec Concerto Köln.Il a à son actif plusieurs disques parus chez harmonia mundi, en solo (Rachmaninov, Scriabine, Chostakovitch) et en musique de chambre (en duo avec Isabelle Faust, en trio avec Jean-Guihen Queyras ou Teunis van der Zwart).