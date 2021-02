Biographie

Alexandra Stréliski crée une musique qui fait vibrer l’auditeur émotionnellement, emplissant l’esprit de riches images cinématographiques. Stréliski a fait ses débuts avec Pianoscope (2010). Lancé de façon indépendante, l’album a éventuellement cumulé 13 millions d’écoutes en continu et des extraits ont été entendus dans divers projets cinématographiques et télévisuels tels que les films Dallas Buyers Club (2013) et Demolition (2016) de Jean-Marc Vallée, la bande-annonce de l’acclamée série de HBO, Big Little Lies (2017), et durant la cérémonie des Oscars (2014). Cette suite d’événements a mené Stréliski à signer un contrat de disque avec l’étiquette montréalaise Secret City et à lancer son second album, INSCAPE en 2018. Artiste ayant grandi entre Paris et Montréal, Stréliski provient d’une longue lignée de musiciens juifs et a été plongée dans la musique des deux continents durant son enfance. Très jeune, elle s’intéresse autant à des artistes classiques tels que Chopin et Satie qu’à des compositeurs de musique de film comme Zimmer, Glass et Nyman.