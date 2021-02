Biographie

Acteur, réalisateur et compositeur connu pour la série télévisée Kaamelott, Alexandre Astier est né à Lyon le 16 juin 1974. Après des cours de théâtre et des études à l'American School of Modern Music de Paris, il entame une carrière de comédien, scénariste et compositeur. En 2001, il réalise le court-métrage Dies Irae, qui remporte le Prix du public du festival Off-Courts et sert de base à la série télévisée à succès Kaamelott, une satire humoristique basée sur la légende du Roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. En parallèle de ce programme diffusé quotidiennement pendant six saisons, de 2005 à 2010, Alexandre Astier apparaît dans les longs-métrages Comme t'y es belle !, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques et Coluche, l'histoire d'un mec (2008) et LOL (2009), puis réalise le film David et Madame Hansen (2012), dont il compose la musique. La même année, il joue sur scène son spectacle Que ma joie demeure !, inspiré par la vie et l'oeuvre de Johann Sebastian Bach, suivi en 2014 de L'exoconférence. Il passe ensuite à la réalisation de deux films de la franchise Astérix : Le Domaine des dieux (2014) et Le Secret de la potion magique (2018), couronné par un César du meilleur film d'animation. En 2020, il adapte au cinéma Kaamelott, dont il signe la bande originale publiée sous le label Deutsche Grammophon. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020