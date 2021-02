Biographie

Encore méconnu du grand public, Alexandre Désilets est pourtant l’une des plus belles voix du Québec… et l’une des plus polyvalentes. Il a un de ces timbres aigus précis qui touche et qui fait vibrer à la fois. Issu d’une génération solide d’auteurs-compositeurs-interprètes des années 2000, il se taille une place dans la pop alternative québécoise aux côtés d’Ariane Moffatt, de Yann Perreau et de Dumas. J’échoue, pièce de son premier album, Escalader l’ivresse (2008), a marqué les esprits par sa délicatesse et sa poésie mature. Avec les années, il s’est rapproché d’une pop vitaminée à la Alex Nevsky. Le mini-album Extravaganza (2019) est résolument dansant, bien groovy, axé sur la pop, l’électro, le disco alors que l’extrait Dis-moi oui témoigne d’un penchant pour le funk.