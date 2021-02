Biographie

En quelques années, Alexandre Desplat est devenu l’un des compositeurs de musique de films les plus prisés. De David Fincher à Roman Polanski en passant par Terrence Malick, les plus illustres metteurs en scène contemporains ont fait appel à ses services… Un peu français, grec et américain à la fois, Desplat qui nait à Paris en 1961 est issu du métissage. Une diversité qui le pousse à s’intéresser aux musiques du monde, du classique au jazz en passant par les musiques brésiliennes et africaines. Flutiste de formation, il pratique également le piano et la trompette.A la fin des années 80, il collabore avec Karl Zero pour Canal +. De là, il enchainera sur ses premières musiques de film. Jacques Audiard lui offrira une reconnaissance nationale avec les bandes originales d’Un héros très discret et Sur mes lèvres. La consécration viendra avec un autre film d’Audiard, De battre mon cœur s’est arrêté pour lequel il remportera son premier César. Avec La Jeune fille à la perle réalisé par Peter Webber, Alexandre Desplat se verra nominé aux prestigieux Golden Globes. Véritable ticket pour Hollywood, il collabore alors avec les plus grands. Le Britannique Stephen Frears lui offrira sa première nomination aux Oscars, grâce à The Queen, en 2007. Il remporte un European Film Award dans la foulée.Alexandre Desplat est désormais un personnage de premier plan dans le petit monde des compositeurs de musique de film. Toutes les portes lui sont ouvertes, ce qui lui permet d’enchainer sur de grosses productions comme The Painted Weil, qui lui apportera un Golden Globe et un World Soundtrack Award. Il continue néanmoins de travailler en Europe, mais ses succès sont avant tout américains, à l’image du Benjamin Button, de David Fincher, pour lequel il sera une nouvelle fois nominé aux Oscars et aux Golden Globes.En 2010, il collabore avec Roman Polanski pour la bande originale de Ghost Writer. Nouveau carton pour le compositeur qui repart avec un deuxième César et un nouvel European Film Award en poche. Après une parenthèse Twilight, dont il écrira la B.O. à succès (commercial), il s’attache à réaliser celle du Discours d’un roi. Encore une fois, Alexandre Desplat est consacré dans la plupart des cérémonies internationales, notamment aux BAFTAs anglais et aux Grammy Award, qui lui décerneront toutes deux un prix. Il se retrouve une nouvelle fois nommé aux Oscars ainsi qu’aux Golden Globes.Les blockbusters se suivent pour Desplat qui compose pour Harry Potter et les reliques de la mort, Tree of Life de Terence Malik ou encore Les Marches du pouvoir de George Clooney. En parallèle, il continue de travailler en France. On entendra notamment ses compositions dans La Fille du puisatier de Daniel Auteuil. Après avoir écrit la musique de Zero Dark Thirty, il se range une nouvelle fois du côté de Jacques Audiard pour De rouille et d’os, ce qui lui vaudra son troisième César. Nouvelle salve de nominations prestigieuses avec la BO d’Argo, film oscarisé de Ben Affleck… 2013 est une année chargée, avec la composition de musiques pour The Monuments Men de George Clooney, La Vénus à la fourrure de Roman Polanski, Philomena de Stephen Frears ou encoreThe Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. ©Nicolas Gal