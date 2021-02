Biographie

Fils du violoniste et chef d'orchestre Jean-Jacques Kantorow, fondateur de l'Orchestre d'Auvergne, le pianiste français Alexandre Kantorow est né à Clermont-Ferrand le 20 mai 1997 et grandit à Paris. Dès l'école primaire, il suit des études musicales et fréquente plusieurs conservatoires. Il intègre la Schola Cantorum puis le Conservatoire national supérieur de Paris et reçoit l'enseignement de plusieurs professeurs, remportant des concours dès l'adolescence. Pianiste prodige, il donne ses premiers récitals à l'âge de seize ans et se produit face à des orchestres d'envergure internationale. En 2015, Alexandre Kantorow est programmé au festival de La Roque d'Anthéron, aux festivals Chopin à Nohant et Piano aux Jacobins à Toulouse. Cette même année paraît chez le label Bis, après les Sonates françaises (NotMad Music, 2014), son deuxième récital consacré à Liszt (Concertos pour piano avec son père et Méditations), suivi des programmes À la Russe (2017) et Saint-Saëns: Piano Concertos 3, 4 & 5 L'Égyptien (2019). Encensé par la critique spécialisée, il crée la sensation le 27 juin 2019 en remportant à Moscou le prestigieux Concours Tchaïkovski à seulement vingt-deux ans. Face au jury présidé par Denis Matsuev, il interprète le Concerto pour piano n°2 de Tchaïkovski et le Deuxième concerto pour piano de Brahms, accompagné par l'Orchestre symphonique de Russie dirigé par Vasily Petrenko. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019