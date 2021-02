Biographie

Interprète tout d'abord remarquée par le grand public et l'industrie en 2013 lors de son passage à La Voix, Alexe Gaudreault se distingue des autres participants de l'émission par sa voix chaude (qui rappelle celle de Coeur de pirate) et son inclination pour la pop éthérée flirtant avec des sonorités électro qui font écho, notamment, à l'œuvre de Laurence Nerbonne, d’Ariane Moffatt ou encore de Charlotte Cardin. En juin 2015, Alexe fait paraître un premier maxi indépendant qui cartonnera grâce au hit Placebo. En plus de se hisser au sommet de plusieurs palmarès radiophoniques, la chanson lui permettra de décrocher un prix Socan ainsi qu'un contrat de disque chez Musicor, où elle lancera un premier album homonyme en 2016. Elle planche actuellement sur son deuxième LP.