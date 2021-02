Biographie

Le moins que l’on puisse dire, c’est que sur la scène musicale russe, le pianiste Alekseï Lioubimov (aussi « Lubimov » ; né en 1944) est un électron libre. Après de brillantes mais hyper-classiques études au Conservatoire de Moscou auprès de Heinrich Neuhaus, le professeur de Richter et de Gilels, il entama une belle carrière de concertiste alors même qu’il était encore étudiant audit Conservatoire. Mais hélas pour lui, il eut l’outrecuidance de s’intéresser aussi au répertoire contemporain, pire, au répertoire contemporain venu de l’Ouest : Cage, Ives, Ligeti, Pärt, Stockhausen, Webern, Schönberg, le comble de la réaction bourgeoise antisocialiste… De sorte que très bientôt, dans les années 70, il se vit interdire de quitter l’Union Soviétique, histoire de subir un peu de redressement politique et de se faire inculquer les bonnes manières. Qu’à cela ne tienne : on n’aime pas qu’il se penche sur le répertoire moderne capitaliste ? Il se penche alors, chose inouïe dans ce pays de lourde tradition pianistique, sur l’exécution sur instruments anciens, clavecin et forte-piano en tête. En 1976, il fonde le Quatuor baroque de Moscou, en 1981 il interprète Mozart et Haydn (peu soupçonnés d’être embourgeoisés, du moins par la dictature communiste…) sur forte-piano ou aussi sur « piano à tangentes », une sorte de forte-piano primitif. Ce qui ne l’empêche pas, une fois le Rideau de fer évaporé dans le néant, de retrouver avec bonheur Pärt, Goubaïdoulina, Ustvolskaya, Górecki ou encore Chostakovitch, Prokofiev et Stravinsky sur des pianos tout ce qu’il y a de moderne, mais aussi Debussy ou Satie qu’il nous propose sur des instruments du temps de ces compositeurs. Voilà donc bien un pianiste – un claviériste, devrait-on dire – inclassable, et tout à fait génial dans ses infatigables quêtes sonores qui dépassent de loin ce que font tant de pianistes starisés de nous jours. Des collègues tels que Natalia Gutman, Oleg Kagan, Sinaïski ou Kondrashine ne s’y sont d’ailleurs pas trompé et se sont maintes fois produits en sa compagnie. © Qobuz 2016