Biographie

L'histoire d'Alexis HK est celle d'un prétendant de la chanson qui débute avec un album artisanal en 1997 (Anti-Héros Notoire) et poursuit son ascension avec Belle Ville (2003), l'excellent L'Homme du Moment (2004) et des tournées sans fin. Musicien, auteur et compositeur doué et versatile, Alexis HK soigne son style dans Les Affranchis (2009), suivi du plus classique Le Dernier Présent (2012). En 2015, il signe sa première musique de film pour le long-métrage Les Chaises Musicales. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015