Biographie

Alexkid se trouve au point de rencontre entre la French touch et la house. De la première il possède le sens du son velouté, du mix avec doigté, de la seconde il tire l'envie de faire danser, de voir la nuit durer toujours. Mint en 2003 et plus encore Caracol en 2006, font d'Alexkid un DJ demandé partout. A tel point que l'artiste hésite pour sa résidence entre Paris et Berlin. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015