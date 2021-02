Biographie

Chantre d'un rock expérimental dense et engagé, le groupe américain Algiers se fait remarquer par la sortie de deux singles invoquant autant la musique sombre de Nick Cave que celle explosive du groupe de punk-blues The Gun Club. Ces deux titres, « Claudette » et « Blood », parus en 2012-2013, précèdent un premier album publié en 2014 sous le label Xmile Recordings, You're the Captain. Le trio installé à Londres signe avec le label Matador et enregistre la même année son deuxième recueil sans titre, aux influences post-punk, garage rock et... gospel. Algiers poursuit en quatuor avec le recrutement d'un batteur et c'est avec deux producteurs liés à Portishead, Adrian Utley et Ali Chant, qu'il écrit la suite sous la forme de l'albumThe Underside of Power (2017). © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2017