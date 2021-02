Biographie

Avec son jeu de guitare électrique, qui évoque autant l’Afrique que le blues ou le rock, Ali Farka Touré a ouvert une voie aujourd’hui très empruntée. Il a rendu possible le succès de Tinariwen, d’Amadou & Mariam et d’autres musiciens africains à guitare. Il a aussi changé à jamais la perception de l’occident sur la musique africaine. La mère d’Ali, qui accusait les djinns de lui avoir pris neuf enfants à la naissance, l’a nommé Farka « âne à deux pattes », car les esprits ont la réputation de laisser les animaux tranquille. L’âne est aussi suffisamment robuste et entêté pour se faire un chemin dans la vie. Celui d’Ali Farka Touré fut long et riche en aventures. Il a été fils de cultivateur, apprenti tailleur, chauffeur, homme de radio, cultivateur à son tour, mais surtout musicien. Premier artiste africain à recevoir un Grammy Awards, Ali Farka Touré était un maître, qui a largement contribué à mettre le Mali sur la mappemonde des musiques. Ce guitariste hors pair disait avoir tout appris de la musique, en maîtrisant le violon monocorde njarka, puis en étudiant le jeu d’autres guitaristes dont le guinéen Keïta Fodeba. Natif de Niafunké, dans la région aride de Tombouctou au nord-ouest du Mali, Ali Farka Touré appartenait à l’ethnie noble arma et parlait le bambara, le songhai, le peul, le dongon, le tamashek des Touaregs et la langue du colonisateur français. Dans les années 1960, il codirige la troupe musicale du district de Niafunké, avec laquelle il remporte plusieurs prix lors de concours régionaux. Durant cette décennie, il découvre la musique noire américaine : James Brown, Otis Redding et surtout John Lee Hooker, dont il s’étonne de l’entendre chanter en anglais, tant son blues lui évoque la musique de sa région. Dans les années 70, Ali Farka est ingénieur du son à la Radio Nationale du Mali. Il devient l’assistant du célèbre romancier et historien Amadou Hampaté Bâ et parcourt le pays avec lui pour collecter chants et contes des différentes ethnies. C’est également grâce aux moyens techniques de la radio qu’il enregistre ses six premiers albums, dans lesquels il adapte à la guitare les traditions de sa région. Peu à peu son succès s’étend à toute l’Afrique de l’Ouest et s’exporte aussi en Europe. Mais, au début des années 80, il interrompt cette carrière prometteuse pour cultiver ses terres à Niafunké. Au milieu de la décennie, des journalistes anglais découvrent et s’enflamment pour sa musique. Cet enthousiasme contagieux atteint Anne Hunt, la co-fondatrice du label World Circuit, qui part au Mali à la recherche du guitariste. Une fois retrouvé, Ali est invité à donner une série de concerts au Royaume-Uni et à enregistrer un premier album international, dont le succès est immédiat. De nombreux concerts à travers les continents et 9 autres disques suivent : des rééditions de ses œuvres passées, des collaborations avec de prestigieux invités, tels Taj Mahal sur The Source ou Ry Cooder sur Talking Timbuktu, récompensé d’un Grammy Awards en 1994. Il devient de plus en plus réticent à quitter sa ferme. En 1999 les prises de son de Niafunké sont réalisées sur un studio mobile, lors des moments laissés libres par les travaux des champs. A cette période, il co-dirige une usine de cassettes à Bamako, participe au documentaire sur le blues de Martin Scorsese, Feel Like Going Home, mais se dévoue davantage à sa région qu’à son public pourtant grandissant. A Niafunké, Ali s’investit dans un programme d’irrigation des sols et devient maire en 2004. Dans les années qui suivent, alors qu’il lutte contre un cancer des os, il enregistre deux albums de duos avec son compatriote et champion de la kora, Toumani Diabaté, dont In The Heart Of The Moon qui décroche un nouveau Grammy Awards. Mais Ali Farka Touré décède le 7 mars 2006, sans assister à la sortie de l’ultime solo Savane et du second duo Ali and Toumani. Il laisse une trace unique et un exemple irremplaçable pour les jeunes musiciens d’Afrique dont son fils Vieux Farka Touré a su profiter. © BM - Novembre / Qobuz