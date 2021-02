Biographie

Alice Boman naît le 2 décembre 1987, à Malmö en Suède. En 2013, débute sa carrière discographique à la faveur de l'EP Skisser, enregistré dans l'intimité de sa chambre sans objectif d'être publié. Pourtant, celui-ci finit par séduire le label Adrian Recordings, qui décide de le publier. Tout s'accélère lorsque la sphère electro s'empare de ses titres pour les remixer. 1987, NATTEN, Summer Heart, Kalter et Pal notamment sont ainsi à l'origine de Skisser/Remixed la même année, qui offre une exposition plus grande à Alice Boman. Un an plus tard, elle sort son second EP, sobrement intitulé EP II. À l'occasion de la sortie du single « Dreams » en 2017, sa notoriété devient internationale grâce notamment aux coups de projecteurs portés par des médias influents, tels que le Billboard ou encore le New York Times. Sa musique illustre alors des séries telles que 13 Reasons Why, Suits ou encore The Resident. Elle publie son premier album studio, du nom de Dream On, en 2020.