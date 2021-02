Biographie

Surgie des années new wave avec ses claviers d'époque et son chant étheré, Alice Lewis place ses comptines electro pop et minimalistes sur son premier album No One Knows We're Here paru à l'automne 2010. Ce premier essai produit par Ian Caple est suivi en mars 2015 de Your Dreams Are Mine, enregistré avec Maxime Delpierre et Frédéric Soulard (« Parachute »). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015