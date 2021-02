Biographie

Native de Francfort, en Allemagne, le 13 septembre 1993, Alice Merton prend ses premières leçons de piano dès l'âge de cinq ans avant de passer son enfance à New York, puis au Canada et en Angleterre. Elle revient en Allemagne où elle commence sa carrière de chanteuse. Récompensée en 2016 lors d'un concours de nouveaux talents à Hambourg, elle attire l'attention et s'installe à Berlin où elle fonde avec son manager Paul Grauwinkel le label Paper Plane Records, sur lequel paraît son premier titre solo, « No Roots ». L'EP qui suit en 2017 remporte un franc succès en France où il se classe numéro un des ventes (numéro deux en Allemagne). Plébiscitée dans plusieurs pays européens ainsi qu'aux États-Unis où « No Roots » a pris la tête du classement radio alternatif, Alice Merton enregistre son deuxième simple « Hit the Ground Running », qui paraît sur le label américain Pop + Mom Music. En 2018, elle remporte l'European Border Breakers Award (EBBA), qui récompense les artistes émergents, et apparaît sur une chanson de l'album Jubilee Road de Tom Odell. En janvier 2019 sort son premier album Mint (n°2 en Allemagne), précédé par le simple « Why So Serious ».