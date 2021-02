Biographie

Née à Barcelone le 23 mai 1923, Alicia de Larrocha avait donné son premier concert en solo à l’âge de six ans, avant de se produire pour la première fois accompagnée d’un orchestre à l’âge de onze ans. Elle était particulièrement renommée pour ses enregistrements d’œuvres de compositeurs espagnols comme Enrique Granados et Isaac Albeniz. Son dernier concert remontait à 2003.Alicia de Larrocha avait remporté de nombreuses récompenses durant sa carrière, dont le Prix Prince des Asturies pour les Arts en 1994. Elle était mariée au pianiste Juan Torra, avec lequel elle avait eu un fils et une fille.Depuis 1955, Alicia de Larrocha avait engrangé un important legs en studio, dont la majorité n’est à l’heure actuelle pas disponible en numérique. Trois célèbres versions d’Iberia d’Albéniz (dont les deux de 1974 et 1986 chez Decca, disponibles en LossLess sur Qobuz), un album Falla inépuisable de poésie (EMI), des Bach, Scarlatti, Soler, Mozart, Schumann, Schubert, autant de témoignages inestimables témoignant de l’art de cette artiste avant tout sincère.Alicia de Larrocha est décédée le 25 septembre 2009 à Barcelone. Elle était âgée de 86 ans.