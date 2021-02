Biographie

Alida Garpestad Seck voit le jour le 11 octobre 1991 à Stavanger en Norvège. Elle commence à chanter à l'âge de neuf ans, en s'enregistrant avec un magnétophone. À l'âge de onze ans, elle chante en public pour la première fois lors d'un spectacle de talents dans son école. La réaction positive du public l'incite à aller dans une école secondaire lui permettant une spécialisation dans la musique. À partir de ce moment, elle commence à écrire ses propres chansons et à jouer du piano. Le 27 avril 2014, Alida publie chez Columbia Records son premier EP intitulé To Where We Reside. Il comprend sept enregistrements orientés electro pop, mais le succès n’est hélas pas au rendez-vous et la chanteuse marque une pause. Ce n'est qu'en 2016 qu’elle refait parler d’elle, avec une contribution en tant qu’invitée sur « Night Train », avec CLMD. 2017 et 2018 la voient apparaître sur deux singles, « Wasting Your Time » (JCY feat. Alida) et « Everything I Do » (Maybon × Alida). En 2018, Alida sort le single « Riot (Lo Lo Loco) » avec le DJ néerlandais Lvndscape. Elle travaille ensuite avec DJ Brooks aux Pays-Bas. Cette collaboration donne naissance au single « Waiting for Love », sorti le 26 juillet 2019. Au début de 2020, Alida collabore avec le DJ allemand Robin Schulz, accouchant du simple « In Your Eyes », qui atteint la 52e position des charts en Allemagne et la 29e en Suisse. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019