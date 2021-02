Biographie

Auteur, compositeur et interprète, Aliocha est né à Paris en 1993. Il a 16 ans quand il compose ses premières chansons, marqué par les grands noms des singer-songwriters américains (Bob Dylan, Elliot Smith) mais aussi les Britanniques Nick Drake et Scott Matthews. Des chansons aux univers musicaux qui dérivent entre le folk, le grunge des années 90, le rock et l’Americana.Pendant ces quatre dernières années, Aliocha perfectionne son art entre Montréal, Paris et Los Angeles. Jusqu’au moment où il trouve la synergie parfaite avec le réalisateur français Samy Osta (Feu ! Chatterton, La Femme). Ils enregistrent en Suède, au Svenska Grammofon Studio à Göteborg, avant de terminer la production au studio Question de son à Paris. Aliocha est aussi acteur, tout comme son frère Niels Schneider (aperçu notamment auprès de Xavier Dolan).