Biographie

Surnommée Baby Ruthless, ou aussi VV, Alison Nicole Mosshart voit le jour le 23 novembre 1978 à Vero Beach en Floride. Dès l'âge de 13 ans, elle chante dans un groupe de punk qu'elle a formé avec des amis. Celui-ci, bientôt baptisé Discount, mobilise toute son énergie et se professionnalise rapidement, au point de voir la jeune fille partir en tournée alors qu'elle n'a que 14 ans. Elle sillonne ainsi les États-Unis mais traverse également les océans pour jouer en Europe et jusqu'au Japon. C'est d'ailleurs lors d'un séjour à Londres qu'elle rencontre Jamie Hince, avant de revenir en Floride. Convaincue que son destin musical passe par un projet avec ce dernier, elle s'installe à Londres et forme avec lui The Kills, qui se produit sur scène pour la première fois en 2002. Menant de front la carrière de son groupe et des collaborations avec des artistes tels que Dionysos, Placebo, Primal Scream, The Last Shadow Puppets ou encore Arctic Monkeys, Alison Mosshart s'engage au sein du supergroupe américain de rock alternatif The Dead Weather, formé en 2009 à Nashville. En 2020, du haut d'une discographie déjà riche de trois albums avec Discount, cinq avec The Kills et trois avec The Dead Weather, elle se lance dans une carrière solo et publie un premier single intitulé « Rise », bientôt suivi d'un second, « It Ain't Water ».