Biographie

Ex-chanteuse du groupe de pop électronique new wave Yazoo avec Vince Clarke, Allison Moyet (née en 1961) entame en 1983 une carrière solo marquée par de nombreux passages en tête des hit-parades anglais (« Love Ressurection », « Is This Love? »...). Sa carrière, au début synth-pop, évolue d'abord vers le jazz pop, avec notamment l'un de ses principaux titres classés, « That Ole Devil Called Love » (1985) et l'album Voice (2004), puis vers un rock toujours marqué par les sonorités électroniques sur les albums The Minutes (2013) et Other (2017), tous deux produits par Guy Sigsworth. Outre la reformation du duo Yazoo en 2007, Alison Moyet a aussi enregistré des duos avec Tricky (alias Nearly God) et Moby. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017