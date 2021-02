Biographie

Les quatre mousquetaires californiens d'All-4-One, Jamie Jones, Delious Kennedy, Alfred Nevarez et Tony Borowiak se mettent au service du R&B en 1991. L'association enfante quelques-unes des chansons romantiques les plus populaires des années 1990. Le groupe enregistre un premier succès avec sa relecture de « So Much in Love », classé n° 5 du Billboard en 1995. Cette même année voit la parution de leur plus grand tube « I Swear », également une reprise, de John Michael Montgomery en l'occurrence. Ce numéro un est nommé aux Grammy Awards pour la chanson de l'année et sélectionné par l'ASCAP (la société des auteurs, compositeurs et éditeurs américains) pour figurer dans les plus grandes chansons d'amour du XXème siècle. Le groupe, toujours actif dans les décennies 2000 et 2010, affiche sept albums au compteur dontTwenty + (2015), qui marque les vingt ans de carrière du groupe. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2015