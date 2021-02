Biographie

Principalement populaire en Amérique du Nord et au Japon, All That Remains s'est formé en 2000 à Springfield (Massachusetts). Considéré à son grand désespoir comme un groupe de metalcore, All That Remains ne revendique aucune étiquette et se définit comme un groupe de « metal moderne ». Orienté au départ vers le death metal mélodique, All That Remains soulève peu d'enthousiasme avec ses premiers albums Behind Silence and Solitude (2002) et This Darkened Heart (2004). The Fall of Ideals change la donne en 2006 avec un son plus hardcore. Overcome (2008), For We Are Many (2010) et A War You Cannot Win (2012) établissent sa notoriété aux Etats-Unis, Canada, Japon et dans une moindre mesure Australie. En 2015, All That Remains sort son septième album intitulé The Order of Things. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015