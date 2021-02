Biographie

Issue des faubourgs de Baltimore (Maryland), la formation emo All Time Low voit le jour en 2003 et a déjà deux parutions indépendantes à son actif le temps que ses quatre membres achèvent leur scolarité. En 2007, sous l'influence de New Found Glory, le quatuor livre son premier opus officiel, So Wrong, It's Right, suivi en 2009 par un Nothing Personal qui entame sa progression dans les charts américains en cinquième place, faisant du groupe l'un des plus en vue du genre. En 2011 All Time Low revient avec un Dirty Work aux parfums R&B, suivi à son tour par Don't Panic (2012), Future Hearts (2015), Last Young Renegade (2017) puis le single "Everything Is Fine" en 2018. © TiVo