Biographie

Basé à Los Angeles, le quatuor de Garage Rock Revival Allah-Las mêle les harmonies et le sens mélodique de la British Invasion à l'atmosphère enfumée de la côte Ouest psychédélique et à l'abrasivité de l'héritage Garage Rock américain. C'est en 2011, avec un single édité en vinyle sur Pres, le label de Nick Waterhouse (autre grand "revivaliste"), que le groupe entame sa discographie avant de livrer en 2012 un premier opus éponyme, toujours avec Waterhouse sur son nouveau label, Innovative Leisure. Un second effort, Worship the Sun, voit quant à lui le jour en 2014. © TiVo