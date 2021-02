Biographie

Né à Berlin le 5 juin 1985, Alle Farben (de son vrai nom Franz Zimmer) échoue à l'examen de l'Université des arts et suit une formation de graphiste, avant d'exercer divers petits métiers. Passionné par la musique depuis l'enfance, il prend le pseudonyme de Hundert Farben d'après l'artiste allemand Friedensreich Hundertwasser, puis change pour Alle Farben. Les titres qu'il poste sur SoundCloud depuis 2009 ont du succès. En 2012, le DJ mixe devant un public de 30 000 personnes lors du festival Electro Swing Open Air à Berlin. Il parcourt l'Europe avec ses platines et commence à travailler sur son premier album, Synesthesia - I Think in Colours, qui paraît en mai 2014 et se classe n°20 en Allemagne. Le titre « She Moves (Far Away) » voit la participation vocale de Graham Candy. L'album suivant, Music Is My Best Friend (2016), obtient le même classement. En 2019, la sortie du simple « Walk Away », avec la voix de James Blunt, prépare celle de son troisième album Sticker on My Suitcase. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019