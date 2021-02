Biographie

Au moment où le rap explose en France, un groupe multi-ethnique triomphe avec une paire de tubes immensément populaires (« Respect », « Simple et funky ») et devient le fétiche des ados. Mais le feu est de paille et Alliance Ethnik disparaît après un deuxième album, Fat Come Back, à l’orée des années 2000. © ©Copyright Music Story 2015