Biographie

De 1970 à 1975, the Allman Brothers Band est le plus groupe rock le plus influent d'Amérique, et redéfinit le rock et ses frontières. La puissance et la durée de leur improvisation sur scène bouleverse les normes en matière de concerts ; d'autres groupes étaient réputés pour leur improvisation sur scène mais lorsque les membres de the Allman Brothers prolongent une chanson à 30 ou 40 minutes dans leur meilleure forme, ils sont sensationnels, toujours généreux. Ils ont apporté un style nettement sudiste et par la même ouvert la voie à la vague des formations rock des années 1970 du sud de la ligne Mason-Dixon, dont Lynyrd Skynyrd. © Bruce Eder /TiVo