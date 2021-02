Biographie

Connu du grand public pour ses tubes I Need A Dollar et Wake Me Up, Aloe Blacc est l’artisan d’une soul moderne, mais respectueuse de ses racines. Loin d’être cloisonné à ce seul genre musical, il a participé à de nombreux projets extrêmement variés. Du groupe de hip hop Emanon dans les années 90 à sa fructueuse collaboration avec Avicii, en passant par sa contribution aux albums des français Roseau et Wax Tailor, Aloe Blacc est un éclectique patenté. Cultivant une image de crooner des temps modernes, le soulman californien incarne une certaine idée du style, et se pose en descendant direct de la Motown, tant musicalement que stylistiquement. Il faut dire qu’à l’écoute de son tube I Need A Dollar (qui lui en a certainement rapporté plus d’un), difficile de pas penser à l’époque bénie de Berry Gordy. Après Shine Trough et Good Things, il revient en 2014 avec Lift Your Spirit, produit (en partie) par l’inévitable Pharrell Williams…©Nicolas Gal