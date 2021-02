Biographie

Rappeur parisien d'origine guinéenne né en 1989, Alpha Wann évolue au sein des collectifs 1995 et l'Entourage aux côtés, notamment, de Nekfeu, mettant en avant sa plume aiguisée et son flow vif et maîtrisé. En 2014, le MC entame une série de mixtapes intitulées Alph Lauren dont le troisième volume paraît en 2018. La même année, Alpha Wann livre Une main lave l'autre, son très attendu premier album studio porté par le single "Stupéfiant et noir" en dixième position des charts hexagonaux. © TiVo