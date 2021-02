Biographie

Né à Charleston (Caroline du Sud) le 21 novembre 1948 et décédé à Granada Hills (Californie) le 25 décembre 2016, le batteur Alphonse Mouzon s'installe à New York après ses études et s'établit comme musicien de séances pour Tim Hardin, Gil Evans, Weather Report et Teruo Nakamura, avant de faire carrière sous son nom. Ses premiers albums en leader pour le label Blue Note, The Essence of Mystery (1973), Funky Snakefoot (1974) et Mind Transplant (1975) conforte sa réputation de batteur et compositeur, dans un style jazz fusion porté vers le funk et le rock. Membre du groupe Eleventh House du guitariste Larry Coryell, il collabore à plusieurs albums et continue d'enregistrer pour les labels Pausa et MPS entre des séances aux côtés de l'éphémère groupe Trilogue du trompettiste Albert Mangelsdorff, Stevie Wonder, Eric Clapton, Jeff Beck, Carlos Santana, Tommy Bolin, Patrick Moraz ou Chubby Checker. Attiré par le cinéma dans sa jeunesse, il concrétise son voeu en jouant dans le film That Thing You Do! (1996). Il crée son propre label Tenacious Records, sous lequel il enregistre les albums The Survivor (1992), On Top of the World (1994), The Night Is Still Young (1996), Jazz in Bel-Air (2008) et Angel Face (2011). Diagnostiqué d'un cancer en septembre 2016, il décède trois mois plus tard d'une crise cardiaque, à l'âge de 68 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019