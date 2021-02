Biographie

Alt-J est une touche d’un clavier mais pas seulement. C’est aussi le nom du groupe formé en 2007 et composé de Gwil Sainsbury (basse), Joe Newman (chant, guitare), Gus Unger-Hamilton (claviers) et Thom Green (batterie), alors étudiants à l'université. Ils se produisent d’abord sous le nom de FILMS avant d’adopter celui d’Alt-J. Un goût pour l’indie pop, l’électro et le rock garage pour un groupe qui livre son premier single en 2011 sur le label Loud And Quiet Recording. En 2012 paraît le single Breezeblocks puis le premier EP du même nom chez Infectious Records. La presse salue les jeunes artistes qui sortent alors An Amesome Wave et récoltent le Prix Mercury. Un premier album qui donne au groupe une solide réputation. © TDB/QOBUZ