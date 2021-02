Biographie

Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia se sont rencontrés en 1975 à l’Institut des jeunes aveugles de Bamako, au Mali. Amadou, qui a déjà derrière lui une expérience ponctuée de petits succès, vient de l’intégrer pour y développer un orchestre et Mariam y enseigne le chant. Elle est impressionnée par le début de carrière du jeune guitariste, qui a rejoint les Ambassadeurs du Motel, où chante Salif Keïta. Lui est ému par le chant et les textes qu’elle écrit. Ils ne se quitteront plus.Leur association musicale démarre en 1980, l’année de leur mariage. Ils se font connaître au Mali, au Burkina Faso, puis en Côte d’Ivoire, où ils résident un temps et enregistrent leurs premières cassettes. Au milieu des années 90, ils commencent à venir travailler en France. En 1998, Ils y connaissent un succès foudroyant avec la chanson Mon Amour ma chérie, tirée de l’album Sou Ni Tilé. Leur mélange de rythmiques afro-rock, de mélodies imparables et de textes simples mais accrocheurs apporte une indéniable fraîcheur qui séduit le grand public. Dès lors, leur carrière se développe en Europe, puis aux Etats-Unis. Disques et tournées se suivent à un rythme régulier et leur font gravir, à chaque fois, un nouvel échelon de notoriété.Cet effet ascensionnel est en partie dû à la popularité des artistes avec lesquels ils s’associent. En 2005, Dimanche à Bamako, produit par Manu Chao, est un énorme succès qui leur vaut une Victoire de la Musique et un disque de platine (300 000 exemplaires vendus). En 2008, Welcome to Mali est annoncé par le single Sabali, signé par l’Anglais Damon Albarn et accueille l’Ivoirien Tiken Jah Fakoly, le Somalien K’Naan, le Nigérian Keziah Jones ou le Français Matthieu Chedid. La même année, ils sont invités à jouer lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Barack Obama. Le disque suivant, Folila (2012), réunit leur compatriote Idrissa Soumaoro, qui enseignait à leurs côtés à l’Institut des jeunes aveugles de Bamako, et le joueur de kora Toumani Diabaté. Le Français Bertrant Cantat ou les Américains TV On The Radio, Amp Fiddler ou Santigold sont aussi de la partie, qui, à nouveau, s’avère gagnante et leur permet de décrocher une seconde Victoire de la Musique.Influencés par le rock et le rythm’n’blues, ils ont aussi régulièrement sollicité des remix électroniques de leurs morceaux. Ils accentuent cette tendance en 2017, en confiant la production de La Confusion au groupe d’électro-pop Bon Voyage Organisation. Depuis que leur carrière s’est mondialisée, « le couple aveugle du Mali » a toujours favorisé les collaborations avec des musiciens occidentaux. L’autre constante de leur démarche fut de mettre en avant, parfois de manière très naïve, leurs points de vue sociaux et politiques. Ils ont ainsi beaucoup fait pour sensibiliser à la cause des aveugles. En 2011, à New York, Londres puis Paris, le concert Eclipse, qui a plongé le public dans le noir intégral, fut, à cet effet, exemplaire. ©BM