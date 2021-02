Biographie

Amaral est un groupe de pop/rock espagnol qui commence à grimper au hit-parade national de façon remarquablement régulière après le changement de siècle. Formé par les compositeurs Eva Amaral et Juan Aguirre, le duo fait ses débuts avec un album éponyme. Le succès du groupe augmente petit à petit, et en 2002 Estrella de Mar culmine en étant numéro un au classement des albums espagnols, propulsant cinq singles "Sin Ti No Soy Nada" et "Moriría por Vos" au sommet du hit-parade. L'album suivant est aussi numéro un et lance également cinq tubes qui atteignent la tête des classements. En 2008, Amaral revient avec un double album, Gato Negro/Dragon Rojo et un single numéro un, "Kamikaze." © Jason Birchmeier /TiVo