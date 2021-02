Biographie

Terre de metal et particulièrement sensible au power metal, la Suède donne naissance en 2008 à Amaranthe. D'abord nommé Avalanche, le groupe devient Amaranthe en 2009. Sa particularité est de posséder trois chanteurs : Elyze Ryd (voix féminine), Jack E. Lundberg (voix masculine) et Henrik Englund Wilhemsson (voix gutturale). Le groupe de Göteborg fait ses débuts discographiques en 2009 avec l'EP Leave Everything Behind. Sa popularité s'établit non seulement en Suède et en Finlande mais aussi jusqu'au Japon avec l'album Amaranthe (2011). Le premier essai est suivi par The Nexus (2013) et Massive Addictive (2014), qui étendent l'emprise d'Amaranthe jusqu'au États-Unis. Toujours marqué par le metalcore et le death metal mélodique, Amaranthe sort son quatrième album Maximalism en 2016. Tandis que Jake E quitte le groupe en 2017, le guitariste Olof Mörock devient le seul membre permanent depuis les débuts de Amaranthe. Au cœur de l'été 2017, Nils Molin, en provenance de Dynazty, devient chanteur au sein de la formation suédoise qui publie en 2018 son album Helix, promu par le single « 365 » avant de refaire parler d'elle en 2019 avec une signature chez Nuclear Blast Records et le titre « Supersonic ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019