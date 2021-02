Biographie

Influencé Josh Groban, Il Divo ou Florent Pagny, Amaury Vassili est un chanteur de formation classique qui s’est vu gratifier du titre de "plus jeune ténor du monde". Né à Rouen en 1989, il développe un goût pour le lyrique dès le plus jeune âge, et après avoir gagné un concours de chant dès l’âge de 14 ans, décide d’embrasser une carrière musicale. Repéré par le producteur Daniel Moyne, il signe chez Warner et sort son premier opus, Vincero, en 2009, suivi par Cantero, un an plus tard. Mais c’est à l’Eurovision 2011 de Dusseldorf avec le titre « Sognu » qu'il voit sa popularité exploser auprès du grand public. © Olivier Duboc /TiVo