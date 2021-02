Biographie

Technique sans faille, sonorité limpide, grand sens de la mélodie, inventivité impressionnante, ceux qui ont eu l’occasion de croiser le chemin d’Ambrose Akinmusire ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Et lorsqu’on sait que ces admirateurs ont pour nom Joe Henderson, le premier à l’avoir repéré, Joshua Redman, Steve Coleman, Billy Higgins et Michel Portal, ces compliments prennent un sens particulier. Le trompettiste américain d’origine nigériane accomplit, depuis ses débuts, un parcours sans faute. Diplômé de la Berkeley School of Music, premier prix du prestigieux Concours Thelonious Monk, il enregistre Prelude To Cora en 2007 pour Fresh Sound New Talent puis When The Heart Emerges Glistening, chez Blue Note, en 2011. On dit qu’il aime se faire surprendre par un silence, une tension, un échange, à la manière d’un auditeur attentif, à l’affût du moindre détail. Son troisième album est une réussite totale, The imagined savior is far easier to paint toujours pour le label Blue Note qui semble avoir trouvé là un musicien aussi fort au 21ème siècle que les Clifford Brown, Donald Byrd, Lee Morgan et autre Freddy Hubbard qui ont marqué par leur inventivité et leur renouvellement incessant ce label de légende.La presse ne s’y est pas trompée :« Ce qui émerge de cette musique est un coeur battant, pas seulement une trompette mirobolante. » Télérama, « Il est probablement ce qui est arrivé de mieux à la trompette depuis des lustres » SoJazz, « Entourée d’une belle équipe, ce jeune trompettiste insuffle un air de renouveau » Jazz News. (JMP)