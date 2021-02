Biographie

Formé à Courtrai en 1999, le projet atmospheric sludge metal belge Amenra s'impose dans les années 2000 comme l'une des figures majeures de la scène aux côtés des suédois de Cult of Luna, des polonais de Blindead, des allemands de The Ocean ou encore des islandais de Sólstafir. Suite à deux premiers albums et une poignée de singles, maxis et autres splits, le groupe frappe son premier grand coup avec Mass III en 2005, marquant les esprits avec une recette particulièrement sombre et intense, avant d'enfoncer le clou trois ans plus tard avec Mass IV. En 2017, c'est un cinquième recueil studio long format, Mass VI, que le groupe offre à son public, solidifiant encore son statut sur la scène internationale. © TiVo