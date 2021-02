Biographie

America, ses pochettes représentant des Amérindiens, son titre « A Horse With No Name », est un groupe curieusement formé à Londres en 1969. Avec l'album America en 1971, et le fameux « A Horse With No Name », ils sont n° 1 aux Etats-Unis et deviennent des symboles du folk rock. Leur carrière est parsemée de succès jusqu'en 1977, avec en point d'orgue « Sister Golden Hair » autre n° 1 américain, date à laquelle Dan Peek un des membres fondateurs quitte le groupe. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020