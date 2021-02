Biographie

Amerie défend un R&B pop des plus commercial et ne présentant qu'un intérêt immédiat. La jeune américano-coréenne, débute avec All I Have en 2002. Touch en 2005 contient « 1 Thing », son principal succès, classé no 8 aux Etats-Unis. En 2007, Because I Love It est bien accueilli au Japon et en Angleterre. In Love & War son quatrième effort sort en août 2009.