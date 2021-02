Biographie

Brusquement propulsée sous les projecteurs en 1978, avec sa version disco de « Knock On Wood », la chanteuse américaine Amii Stewart s'est éloignée du style R&B et dance des débuts pour se tourner vers des productions plus symphoniques, en rendant notamment hommage à des grandes figures du chant pop et jazz, vers les années 2000. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015