Biographie

Né Laurent Amir Haddad à Paris en 1984, l'auteur-compositeur-interprète franco-israélien Amir entame sa carrière musicale en Israël, participant à la version locale de La Nouvelle Star et signant un premier album, Vayehi, à l'issue de la fin de ses études en 2011. Repéré via internet, il participe en 2014 à la version française du télécrochet The Voice dont il atteint la phase finale avant de s'incliner, notamment, devant Kendji Girac. Suite à sa participation au projet Forever Gentleman 2, Amir défend les couleurs de la France à l'Eurovision 2016, décrochant une remarquée sixième place et préparant la parution dans la foulée de l'opus Au Coeur de Moi, sacré double album de platine et suivi en 2017 par Addictions, second effort pour le marché hexagonal. © TiVo