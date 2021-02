Biographie

Amir, né Laurent Haddad à Paris le 20 juin 1984, est découvert dans l'émission télévisée The Voice, la plus belle voix. En 2014, il accède à la finale grâce à sa reprise du titre d'Elton John, « Candle in the Wind ». Amir est aussi l'auteur de Vayehi, un premier album publié en 2011 à la suite de sa participation à la version israélienne de l'émission Nouvelle star. En 2014, le chanteur participe au second volume du super groupe Forever Gentlemen. Suivant les traces de ses camarades de concours Kendji Girac, Fréro Delavega et Maximilien, il cosigne en 2015 les paroles d'un nouveau simple, une chanson romantique à souhait intitulée « Oasis ». En 2016 sort l'album Au Coeur de Moi, juste avant sa participation au Concours Eurovision de la chanson. Le 14 mai 2016, Amir termine à la sixième place avec le titre « J'ai cherché ». © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016